Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Einsatz in den Schladminger Tauern © Fuchs

Zu einem Hubschraubereinsatz des C-14 kam es am Dienstag Vormittag in der Nähe der Hans-Wödl-Hütte in den Schladminger Tauern. Ein 53-jähriger Mann aus der südlichen Steiermark stürzte am Weg zum Bodensee und verletzte sich dabei, sodass er nicht mehr weitergehen konnte. Er wurde mit einer Gehirnerschütterung und Abschürfungen ins Krankenhaus nach Schladming geflogen. Der Mann war in einer Gruppe unterwegs.