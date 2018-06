''Bergnot''Wanderer (51) kollabierte auf Hütte

Facebook

Hubschrauber musste Wanderer ins Tal fliegen. © Juergen Fuchs

Ein 51-Jähriger Wanderer aus Bruck an der Mur, der mit einer ganzen Gruppe unterwegs war, musste Sonntagmittag nach einer Rast auf der Reichensteinhütte auf seiner geplanten Tour vom Präbichl auf den Eisenerzer Reichenstein aufgeben. Eigentlich war erst der Gipfelsturm geplant, da plagten den Mann so starke Kreislaufprobleme, dass an einen selbständigen Abstieg einfach nicht mehr zu denken war. Nach der Erstversorgung von der Bergrettung Vordernberg wurde der 51-Jährige schließlich mit dem Hubschrauber ins Tal geflogen.