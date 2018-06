Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zumindest Badestunden sind am Sonntag möglich. © Fuchs Jürgen

Die Schlechtwetterfront, die sich der Steiermark von Westen nähert, verliert am Weg an Kraft. Somit wird sie bei uns auch kaum stärker wirksam. Am Sonntag scheint deshalb tagsüber zumeist die Sonne und mit Hilfe der Mitte Juni doch recht kräftigen Sonneneinstrahlung steigen die Temperaturen in den Nachmittagsstunden häufig auf Werte zwischen 23 und 27 Grad. Es kann also sogar ein - aber nicht ganz störungsfreier - Badetag werden.