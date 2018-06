Facebook

Unfall beim Abstieg (Sujet) © Fotolia

Abschürfungen am ganzen Körper, und der rechte Mittelfinger teilamputiert. So endete für einen Kletterer aus Graz der Abstieg am Samstag im Raum Eisenerz.