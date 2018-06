Facebook

Brand in der Zinzendorfgasse in Graz © Berufsfeuerwehr Graz

Zu einem Zimmerbrand kam es am Freitagabend in der Grazer Zinzendorfgasse. Gegen 20.15 brach im Bereich einer Kochzeile aus noch noch unbekannter Ursache ein Brand aus. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein 30-jähriger Mann in der Wohnung, der den Brand bemerkte und sich noch rechtzeitig aus der Wohnung retten konnte. Die Berufsfeuerwehr Graz war mit 23 Personen vor Ort. Auch das Rote Kreuz war im Einsatz. Die Höhe des Schadens sowie die Brandursache sind derzeit noch unbekannt. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.