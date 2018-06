Facebook

Der Heizkessel stand in Vollbrand © FF Heiligenkreuz/Waasen

Das nennt man wohl eine schwarze Serie: In der Neujahrsnacht 2016 löste vermutlich eine Feuerwerksrakete im Fernheizwerk Heiligenkreuz am Waasen (Bezirk Leibnitz) einen Großbrand aus. Erst diesen April brannte es neuerlich - diesmal ausgehend von einer Zwischendecke. Freitagmittag gab es im Heizwerk zum dritten Mal in zweieinhalb Jahren Brandalarm. Ein Arbeiter war damit beschäftigt, einen alten Heizkessel mit einem Schweißbrenner auseinanderzuschneiden. Dabei fing die innenliegende Kunststoffschicht Feuer und ging in Flammen auf. "Als wir am am Einsatzort angekommen sind, hing bereits eine riesige, dunkle, Rauchwolke über dem Areal", berichtet Feuerwehr-Einsatzleiter Patrick Pichler von der FF Heiligenkreuz am Waasen.