Sujetbild © Jean-Pierre - Fotolia

Zum ersten Prozesstermin war sie nicht erschienen. Am Freitag wurde die Frau dann von zwei Polizeibeamten ins Straflandesgericht Graz gebracht.

Die zweifache Mutter ist geständig: Im August des Vorjahres hatte sie begonnen, im Bezirk Deutschlandsberg als Postzustellerin zu arbeiten. Von Anfang an hatte sie Probleme bei der Sortierung der Post, der Zustellung und dem Zeitdruck. Am 2. Oktober des Vorjahres wurde der Alleinerzieherin beruflich und privat alles zu viel: Am Ende ihrer Zustelltour hielt sie mit ihrem Wagen an und warf 49 Briefe in einen Wald, darunter auch zwei behördliche RSb-Briefe.

Die junge Frau sprach von einer Kurzschlussreaktion aufgrund ihrer Überforderung. Warum sie das Angebot von 500 Euro Geldbuße durch die Staatsanwaltschaft nicht einfach angenommen habe, fragte die Richterin. Sie hatte das Geld nicht. Sie ist seit dem Vorfall arbeitslos, der Vater ihrer Kinder bezahle den Unterhalt unregelmäßig. Den Kopf in den Sand zu stecken, sei jedenfalls keine Lösung, so die Richterin, die dann das Angebot einer Geldbuße statt eines Strafverfahrens erneuerte. Die junge Frau nahm sichtlich erleichtert an.