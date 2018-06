Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

46-Jähriger war mit Motorrad an stehendem Wagen vorbeigefahren - in diesem Moment kam ihm ein anderes Motorrad entgegen.

Der Verletzte wurde ins LKH Fürstenfeld eingeliefert © Jürgen Fuchs

Er wollte nach links in eine Gemeindestraße abbiegen, aber es kam ihm ein Motorrad entgegen - deshalb blieb ein 26-Jähriger am Sonntag gegen 14.55 Uhr mit Pkw und Anhänger auf der L207 in Übersbach (Fürstenfeld) stehen.