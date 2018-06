Kleine Zeitung +

St. Martin im Sulmtal Blitz schlug in Baum ein: Wohnhausbrand verhindert

In der Nacht auf Samstag schlug in Gasselsdorf ein Blitz in einen Baum und entzündete dabei einen Holzstapel. Der Brand konnte rechtzeitig gelöscht werden, noch bevor die Flammen auf das Wohnhaus daneben übergingen.