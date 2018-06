Kleine Zeitung +

Maria Lankowitz, Voitsberg Unwetter hinterließ Spur der Verwüstung im Bezirk Voitsberg

Eine Gewitterzelle hat am Freitagabend den Raum Gößnitz und Kemetberg erwischt und richtete gewaltige Schäden an. In Voitsberg kam es zu einer Verklausung bei der Brücke zum Wasserkraftwerk Arnstein.