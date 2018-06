Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

En nicht alltäglicher Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Apfelberg: 16 Mann rückten Samstagvormittag aus, nachdem die Feuerwehr per Notruf in Kenntnis gesetzt worden war, dass ein Moped in der Mur im Bereich der Ingering-, Murmündung im Wasser lag.