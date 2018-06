Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Der schwer verletzte Radfahrer wurde nach Schladming © Jürgen Fuchs

In einer Kreuzung mit der B320 kam es Sonntagnachmittag in Haus im Ennstal zu einem schweren Unfall: Ein 32-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Liezen wollte vom Ortsteil Ennsling kommend Richtung Gröbming in die Bundesstraße einbiegen. Er stoppte - dürfte aber den Radfahrer übersehen haben, der gerade herankam.