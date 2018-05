Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Ein 30-jähriger Motorradfahrer kam in der Weststeiermark zu Sturz und wurde schwer verletzt. Schwere Motorradfälle haben sich zu Fronleichnam auch am Hengstpass, bei Mariazell und im Gesäuse ereignet.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Stallhofen stürzte ein Motorradfahrer in den Bach © FF Stallhofen

Ein 30-jähriger Grazer ist am Donnerstag gegen 12.30 Uhr bei Stallhofen (Bezirk Voitsberg) auf der St. Bartholomä-Straße L316 mit seinem Motorrad in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und in ein Bachbett gestürzt. Laut Polizei erlitt der Mann schwere Verletzungen.