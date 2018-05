Bis zu 30 Grad warm wird es in dieser Woche, die einen Feiertag und ein verlängertes Wochenende beinhaltet. Aber es wird auch schwül - und leider weiterhin sehr gewittrig.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Leserreporterin Helene Steer hat einen Blitz am Grimming fotografisch eingefangen © Leserreporterin Helene Steer

Während in Kärnten zu Beginn der neuen Woche noch längst nicht alle Schäden von den Gewittern am Wochenende aufgeräumt werden konnten, und auch in der Obersteiermark die Einsatzkräfte noch gegen die Schlamm-Massen ankämpfen, zeigt sich das Wetter weiterhin ungnädig.

Das heißt: Gewitter stehen auch in dieser Woche stets auf dem Tagesprogramm.

Oder wie Zamg-Meteorologe Hannes Rieder sagt: "Es wird in Kärnten und der Steiermark nicht jeden Ort jeden Tag erwischen, aber dass es etwa in Graz und Klagenfurt dreimal in dieser Woche ordentlich nass wird, ist sehr gut möglich."

Konkret sind es einige Tiefdruckgebiete über Südeuropa, von der Türkei bis nach Spanien, die uns mit einer Südwestströmung sehr warme, aber auch sehr schwüle, labile Luft bringen, so Rieder.

Das heißt: Sonne und Temperaturen von 27 bis 28 Grad, am Fronleichnamstag (31. Mai) eventuell sogar 30 Grad, stehen an der Tagesordnung.

Allerdings werden sich jeden Tag schon ab der Mittagszeit - ausgehend vom Bergland - Quellwolken und Regenschauer bilden.

"Das Potenzial für Starkregen ist dabei lokal hoch, da sich die Regenwolken kaum weiterbewegen", warnt Rieder. Insbesondere an Orten, die in den vergangenen Tagen schon viel Regen abbekommen haben, seien dann weitere Überflutungen nicht ganz ausgeschlossen.

Am ehesten "wetterbegünstigt" sei in der kommenden Woche das obersteirische Ennstal (im Salzkammergut geht das Narzissenfest über die Bühne). Auch im Klagenfurter Becken kann es laut Rieder tagsüber auch einmal länger schön sein, "allerdings können sich hier die Gewitter in die Nacht reinziehen".

Überhaupt: "Durch die generell feuchte Luft geben die Gewitter diese Woche auch in der Nacht nicht immer Ruhe", so Rieder.

Eine Änderung der Wetterlage, die sich durch die schwüle Luft und tägliche Regenschauer fast schon wie in den Tropen anfühlt, ist vorerst nicht in Sicht.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.