In der Nacht auf Donnerstag versuchte ein zunächst Unbekannter, einen Bagger von einem Firmengelände zu stehlen. Nun konnte ein 42-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden.

Straß in Steiermark

Der Diebstahl war schief gegangen, jetzt wurde der Tatverdächtige trotzdem auch noch festgenommen: Auf einen 20.000 Euro teuren Bagger hatte es ein zunächst Unbekannter abgesehen, der sich in der Nacht auf Donnerstag zwischen 1.30 und 2.15 Uhr Zutritt zu einem Firmenareal in Obervogau (Gemeinde Straß in Steiermark) verschafft hatte.