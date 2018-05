Einst hängten sich Burschen in Graz in Tram-Türen und surften auf dem Trittbrett mit. Jetzt lassen sich Longboarder als Trittbrettfahrer von Straßenbahnen mitziehen mitziehen.

© Hecke

Sie halten sich gemütlich am Heck einer Straßenbahngarnitur an und lassen sich in die Stadt ziehen – so bewegen sich Longboarder, aber auch Skater, wie Kenner der Szene bestätigen, durch die Stadt, wenn es gilt, längere Distanzen zurückzulegen. Zwei dieser Burschen sind auf Longboards als „illegale Trittbrettfahrer“ am Freitag direkt vor unserer Kameralinse vorbeigefahren.