Bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Krottendorf-Gaisfeld im Bezirk Voitsberg zog sich ein 44-Jähriger schwere Verletzungen zu. Der Mann wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber C 12 ins Krankenhaus geflogen.

Mit dem Rettungshubschrauber C 12 wurde der Verletzte ins Spital geflogen © Gernot Eder

Gegen 10.50 Uhr wollte ein 44-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Voitsberg auf einer Großbaustelle in Krottendorf-Gaisfeld ein Paket mit Aluprofilen umheben. Beim Anheben des Pakets mit noch feuchten Arbeitshandschuhen rutschten die Aluprofile. Dabei zog sich der Mann an den scharfen Kanten der Profile schwere Schnittverletzungen am rechten Unterarm zu.