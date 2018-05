Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Pkw-Lenkerin war in einer Kurve zu weit nach links gekommen. Die Lenker wurden unbestimmten Grades verletzt, drei Mitfahrer leicht.

Mitterdorf an der Raab

Fünf Verletzte auch bei Unfall in Untergreith © FF Hohenkogl

Und noch ein Unfall Montagnachmittag - diesmal mit fünf Verletzten. Eine 23-jährige Pkw-Lenkerin aus Graz war gegen 16.40 Uhr in einer leichten Rechtskurve der B72 in Untergreith (Mitterdorf an der Raab) zu weit nach links gekommen. Sie stieß mit ihrem Wagen seitlich mit dem entgegenkommenden Auto eines 17-jährigen Weizers zusammen.