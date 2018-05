Facebook

Der C14 flog die Patientin nach Schladming © KLZ/Gernot Eder

Einen medizinischen Notfall erlitt eine 18-jährige Frau aus Deutschland am Montag in der Silberkarklamm. Die Gruppe von Wanderern, mit der sie unterwegs war, setzte einen Notruf ab - zufällig war ein Bergretter der Ortsstelle Ramsau am Dachstein in der Nähe, er leistete Erste Hilfe.