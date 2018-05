Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Schwerer Unfall Montagmittag in Weichselboden. Motorradfahrer war gestürzt und auf der Straße liegen geblieben. Eine nachfolgende Gruppe leistete Erste Hilfe.

Schwerer Unfall in Weichselboden © Jürgen Fuchs

Mit seinem Motorrad war ein 37-Jähriger am Montag gegen 12.50 Uhr auf der B24 von Gußwerk Richtung Wildalpen unterwegs. Bei Weichselboden touchierte er nach eigenen Angaben in einer Linkskurve den Randstein einer Brücke, kam in der darauffolgenden Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Betonsockel.