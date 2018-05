Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Jürgen Fuchs

Bei einer Rauferei in Graz sind in der Nacht auf Donnerstag drei Personen verletzt worden. Vier Personen im Alter von 15 bis 22 Jahren waren vor dem Grazer Hauptbahnhof mit einem 24-jährigen Taxilenker in Streit geraten. Dieser wurde auch mit einem Klappmesser bedroht. Laut Polizei werden alle Beteiligten auf freiem Fuß angezeigt.