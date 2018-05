Facebook

© APA/GEORG HOCHMUTH

Ein 15 Jahre alter Grazer hat am Mittwochnachmittag versucht, in einem Kaufhaus im Bezirk Jakomini eine Flasche Whisky zu stehlen. Als ihn zwei Angestellte aufhalten wollten, schlug er ihnen mit der Faust ins Gesicht. Auf der Flucht wurde er in der Nähe von einer Polizeistreife gestellt und festgenommen, teilte die Landespolizeidirektion am Donnerstag mit.