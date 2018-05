Facebook

Sujetbild © Rotes Kreuz Leibnitz

Der 16-jährige Südoststeirer war Samstagabend gegen 20 Uhr mit einem Freund am Schigrabenweg in St. Stefan im Rosental unterwegs. Er fuhr hinter dem anderen 16-Jährigen nach, der aber plötzlich am rechten Fahrbahnrand stehen blieb. Der Vorausfahrende blinkte und bremste sein Fahrzeug ab, was der nachfolgende 16-Jährige zu spät bemerkt haben dürfte.