Der Unfall in einem Waldstück in Edelschrott endete zum Glück relativ glimpflich.

Der Reitunfall endete relativ glimpflich © Fotolia

Von einem scheuenden Pferd stürzte am Donnerstag eine 29-jährige Frau, die in einem Waldstück in Edelschrott geritten war.