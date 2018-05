Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Mit einer heißen Flüssigkeit verbrühte sich am Feiertag ein eineinhalb Jahre alter Bub. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde er mit dem C12 nach Graz geflogen.

Das Kind wurde mit dem C12 nach Graz geflogen © KLZ/Sabine Hoffmann

Es passiert so schnell: Ein eineinhalb Jahre alter Bub verbrühte sich am Donnerstag gegen 14.15 Uhr mit einer heißen Flüssigkeit - nach ersten Informationen einer Suppe. Das Kind erlitt Verbrühungen zweiten Grades am Arm.