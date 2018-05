Kleine Zeitung +

20 Monate bedingt Tödliche Spritze mit Drogenersatzstoff

Eine 35 Jahre alte Frau wurde am Montag am Straflandesgericht Graz verurteilt, weil sie ihrem Freund eine Spritze mit einem Drogenersatzstoff gesetzt hat. Er starb an den Folgen der Injektion.