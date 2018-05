Facebook

Völlig unschuldig erregte die AUVA den Zorn des Angeklagten © APA/GEORG HOCHMUTH

Der Angeklagte (59) bedrohte am 25. Jänner in einem Telefonat eine Mitarbeiterin der AUVA: "Ich sprenge euch alle in die Luft. Sie können mich dann in der Karlau besuchen kommen. Wenn der Brief am Montag nicht bei mir ist, komme ich persönlich zu Ihnen. . ."