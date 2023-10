Für ein Drittel fehlt der Platz in entsprechenden Kindergärten

In der Steiermark gibt es viel mehr Kinder mit Behindertenbescheid als Plätze in heilpädagogischen Einrichtungen. Für 241 Kinder unter drei Jahren mangelt es überhaupt an der Fremdbetreuung. Die FPÖ fordert ein Maßnahmenpaket.