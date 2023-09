Die Steiermark ist, wie berichtet, Schlusslicht in der Kinderbetreuung. Die Personalsituation bleibt kurz vor Start des neuen Betreuungsjahres angespannt. Auch bundesweit gibt Österreich kein gutes Bild ab. Man hinkt beim Erreichen des Barcelona-Ziels (eine EU-weite Einigung, zu viel Prozent Betreuungsmöglichkeiten für Kleinkinder angeboten werden müssten) stark hinterher - knapp 30 Prozent können in Österreich abgedeckt werden, nur knapp 20 Prozent in der Steiermark. EU-weites Ziel bis 2030 wären 45 Prozent.