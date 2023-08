Freunde nach neun langen Wochen wiedersehen, gemeinsam auf Sprachreise gehen, schöne neue Stifte kaufen: alles Dinge, die beim Schulstart Freude aufkommen lassen. Weniger Grund zu Jubel haben jedoch Eltern, vor allem in einkunftsschwachen Haushalten.

„Schultasche, Sportbeutel, Hefte, Stifte, Malfarben, schon ein einfaches Startparket kann 100 bis 300 Euro kosten“, sagt Diakonie-Sozialexperte Martin Schenk. Die Armutskonferenz der Diakonie wies kürzlich auf die hohen Kosten von Schulmaterialien hin.

Anstieg um bis zu zehn Prozent

Die Arbeiterkammer (AK) Wien hat Ende Juni/Anfang Juli einen Preisvergleich angestellt, mit dem Ergebnis: Gegenüber dem Vorjahr sind die erhobenen Schulartikel bei den Handelsketten um durchschnittlich 9,6 Prozent teurer geworden, im Papier-Fachhandel durchschnittlich um 6,3 Prozent. Die Preise können zwischen den Geschäften übrigens stark variieren, ein Vergleich lohnt sich vor der Einkaufstour.

„Gerade zu Schulbeginn wenden sich viele Alleinerziehende und Familien mit mehreren Kindern an uns, weil sie Hilfe benötigen, Tendenz steigend“, sagt Barbara Gross, Präsidentin der Volkshilfe Steiermark. Die Schulstartaktion der Volkshilfe läuft noch vereinzelt, pro Kind werden bei einer bestimmten Einkommensgrenze der Eltern 30 Euro in Libro-Gutscheinen ausgegeben (Infos: stmk.volkshilfe.at).

Sprachreisen, Skikurse, Nachhilfe

Doch damit nicht genug, auch übers Schuljahr fallen laufend Kosten an. „Wir spüren in unseren Bildungsberatungen immer stärker, dass Eltern verzweifeln. Sie fragen, wie sie sich alles leisten können, bis hin zu Skikursen, Sprachreisen oder Nachhilfe“, sagt Alexandra Hörmann, Leiterin der Abteilung Bildung bei der AK Steiermark. So sind die durchschnittlichen Nachhilfekosten, die steirische Eltern im vergangenen Jahr ausgegeben haben, auf 810 Euro (von zuvor 600) gestiegen. Die AK reagiert, indem sie ihre Schulbeihilfe (stmk.arbeiterkammer.at) für Mitglieder mit geringem Einkommen von 250 auf voraussichtlich 300 Euro erhöhen will.

Laut Alexandra Hörmann spüre man in der Bildungsberatungen immer stärker, dass Eltern verzweifelt sind © Ballguide/Maximilian Martin Wolf

Unterstützung gibt es auch vom Sozialministerium. Anspruchsberechtigte Familien haben bereits einen Brief zur Aktion „Schulstartklar“ erhalten. Dieser kann gegen einen 150 Euro-Gutschein bei bestimmen Abholstellen (siehe: www.caritas-steiermark.at/schulstartklar) eingetauscht werden. Bis 15. September ist der Gutschein bei Libro und Pagro gültig.

Neue Schulkostenstudie

Aktuell startet übrigens auch wieder eine bundesweite Schulkostenstudie des Forschungsinstituts Sora und der Arbeiterkammer. Die Letzte fand 2020/21 statt. Damals mussten Familien viel für die Ausstattung zum Distance Learning investieren. Eine Teilnahme an der neuen Studie ist möglich unter: www.schulkosten.at