Sowohl in Wien als auch in Graz waren österreichische Maturanten beim Mediziner-Aufnahmetest erfolgreicher als die Deutschen: An der Medizin-Uni Wien gehen heuer deshalb 86 Prozent der Studienplätze in der Humanmedizin an Bewerberinnen und Bewerber aus Österreich. Damit übertrafen sie aufgrund guter Testergebnisse die mit mindestens 75 Prozent festgelegte Quote für Personen mit österreichischem Maturazeugnis deutlich. Auch in Graz sorgten die Testergebnisse

dafür, dass die Österreicher-Quote klar überschritten wurde. Anders ist das Bild in Linz und Innsbruck.