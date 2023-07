Lange hat Sophie damit gehadert, jetzt ist sie sich sicher: Sie will ihr Lehramtsstudium auf Eis legen. Und das, obwohl die 23-Jährige beinahe fertig mit ihrer Ausbildung zur Volksschullehrerin ist. Sechs Semester hat Sophie schon geschafft, zwei wären es noch bis zum Bachelorabschluss. Doch zu viele schlechte Erfahrungen haben sich während ihres Studiums an der Pädagogischen Hochschule in Wien und in den Schulen bei ihren Praktika angehäuft. "Die Umstände sind schwierig", sagt die Wienerin. Ihren richtigen Namen möchte sie nicht in der Zeitung lesen.