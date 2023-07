Was, wenn ich mein Kind acht Stunden zur Betreuung gebe, aber für zehn Stunden zahlen soll? „Das würde für uns im monatlichen Krippenbeitrag zusätzlich 44 Euro ausmachen“, sagt eine Grazer Mutter, die sich bei der Kleinen Zeitung gemeldet hat. Sie und andere Grazer Eltern sind verwirrt. Ihre Sprösslinge besuchen eine Krippe des privaten Trägers Gip (Generationen in Partnerschaft), der in der Steiermark rund 1800 Kinder betreut. Obwohl die Betreuungszeit bei den erwähnten Eltern geringer ausfällt, sollen sie ab Herbst mehr bezahlen.