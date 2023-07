Es ist eine große Bildungs-Rochade, die in den nächsten Jahren in Graz geplant ist: Weil der Campus Inffeldgründe der TU Graz weiter wachsen soll, macht die Sportmittelschule Graz in der Brucknerstraße Platz. Sie zieht von St. Peter nach Eggenberg – wo wiederum die MS Algersdorf Platz macht und in einen Neubau in der Smart City zieht.