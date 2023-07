Tausende Köpfe rauchen am Freitag in der Stadthalle Graz zeitgleich: Für den Medizin-Aufnahmetest haben sich heuer 2589 junge Leute angemeldet. Sie rittern um einen der 370 Studienplätze (346 Human und 24 Zahnmedizin), womit auf einen Platz sieben Anwärter kommen. Die Chance ist heuer aufgrund weniger Anmeldungen als in den Vorjahren (und 10 Plätzen mehr) eine Spur größer. Die Chancen steigen auch dadurch, dass erfahrungsgemäß rund zwanzig Prozent der Angemeldeten am Testtag nicht erscheinen.

Anstehen vor der großen Prüfung © Tobias Graf

Neuer Rektor

Für Hellmut Samonig ist dies der letzte Aufnahmetest, den er als Med-Uni-Rektor beobachtet. Freitagmittag tritt der Universitätsrat zu einer außerordentllchen Sitzung zusammen. Vorsitzender Michael Heinisch und Räte brüten über der Frage, wer Samonig 2024 folgen soll. Die drei Kandidaten sind Andrea Kurz, Freyja Smolle-Jüttner sowie Thomas Pieber.

Neue Fragen

Zum Test: Am Vormittag werden Fächer abgefragt, die für das Medizinstudium von Bedeutung sind. Das sind vor allem Biologie, Chemie, Physik und Mathematik. Angehende Humanmediziner müssen sich außerdem beim Textverständnis beweisen, während Zahnmediziner auf manuellen Fähigkeiten abgefragt werden.

Nach der Mittagspause sind das Beweisen kognitiver Fähigkeiten und Zeigen von sozial-emotionalen Kompetenzen an der Reihe. Bei Letzterem sind heuer neue Fragen dabei, die sich um das Regulieren von Emotionen drehen. Dabei werden die Anwärter mit Situationen aus dem Alltagsleben konfrontiert und müssen beim Multiple-Choice-Test dann die optimale unter vier Lösungen auswählen.