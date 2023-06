Eine schöne Feier konnte am Mittwoch gegen Abend die Wissenschaftsgemeinde in Graz feiern – insbesondere die Forscherinnen und Forscher des Kooperationsprojektes BioTechMed Graz. Diese Initiative feierte nämlich sein zehnjähriges Bestehen in Graz-Andritz mit einem kleinen Rückblick, mit Gratulationswünschen aus der Politik und einem Dank an die Mitarbeiter.