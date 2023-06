Eine außergewöhnliche Präsentation gab es am Donnerstag an der Universität Graz. Ab 10.30 Uhr wurde in einer Pressekonferenz ein Stück vorgestellt, das das älteste Fragment eines Buches in Kodex-Form ist. "Ein ägyptischer Papyrus aus dem 3. Jahrhundert vor Christus weist Spuren einer Heftung auf, die darauf hinweisen, dass er Teil eines Buches gewesen sein muss", hießt es in der Einladung. Dass man eigens eine Pressekonferenz gibt, ist unüblich. Dass sie für die breite Öffentlichkeit online gestreamt wird, umso mehr.

Livestream zum Nachschauen

Offenbar hat eine Forscherin im Bereich der Sondersammlungen der Universitätsbibliothek diese Entdeckung in den letzten Tagen gemacht und mittlerweile auch verifiziert. "Wir gehen davon aus, dass es zu einer Neubewertung der Geschichte des Kodex kommen wird und dass es weitere Beweisstücke geben wird, die dem gefundenen entsprechen", so Erich Renhart, Zuständiger für alte Handschriften der Universität Graz. Alle Bibliotheken werden daher beginnen, ihre Sammlungen nach ähnlichen Stücken zu durchsuchen.

An der Universität Graz gibt es eine große Sondersammlung, die aus Schenkungen, wissenschaftlichen Sammlungen und aus alten Klosterbibliotheken der Steiermark stammt. Dementsprechend wird hier an diesen Stücken, von denen viele unbezahlbar sind, häufig geforscht.