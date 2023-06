An der Grazer Universität fand am Montag die konstituierende Sitzung der Universitätsvertretung statt. Dieses "Studentenparlament" der Uni wählte dabei auch den neuen Vorsitzenden Stefan Zeiringer von der Aktionsgemeinschaft. In einem Jahr wird ihn seine jetzige Stellvertreterin, Maja Höggerl vom sozialistischen VSStÖ, ablösen; zweiter Stellvertreter ist Dominik Szecsi (VSStÖ).