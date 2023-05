Es war ein würdiger Abschluss einer Vision und eines langen Bauprojektes: Am Freitagvormittag wurde der neue Campus der Med Uni Graz feierlich eröffnet. Unter dem Titel "Pioneering Minds" (Pioniere) wurde in mehreren Kurzinterviews und kleinen Filmen das Entstehen dieser Universität auf einer Wiese (genaugenommen in einem Obstgarten) geschildert.