Klicken Sie auf den Button, um die Ergebnisse für die einzelnen Hochschulen suchen zu können. Einrichtungen, für die bereits ein Ergebnis verfügbar ist, sind mit einem Stern * gekennzeichnet. Klicken Sie auf die Balken für weitere Details wie Stimmen und Mandate. Achtung: Ergebnisse könnten seitens der ÖH später noch berichtigt werden.



Samstag, 7 Uhr: Exklusive erste Hochrechnung zeigt leichten Linksruck

Wegen grober technischer Probleme liegt auch zwei Tage nach der Wahl noch kein Ergebnis vor. Mit allen bisher veröffentlichen Teilergebnissen wurde jedoch eine erste Hochrechnung erstellt, die der Kleinen Zeitung exklusiv vorliegt: VSStÖ und KSV-LiLi gewinnen dazu, Junos, Gras und Fachschaftsliste verlieren. "Who the f*ck is Herbert?" hat den Einzug in die Bundesvertretung wohl geschafft.

Die erste Hochrechnung zeigt kleine Verschiebungen nach links © Kleine Zeitung / Daten: ÖH Wahlserver

17 Uhr: Heute rechnet niemand mehr mit einem Endergebnis

Diese ÖH-Wahl könnte in die Geschichte eingehen. Jedoch nicht für ein besonderes Ergebnis oder die Wahlbeteiligung — sondern für die Dauer der Auszählung. Vor allem einige Fachhochschulen haben noch keine Resultate veröffentlicht. Ein Pressesprecher der Bundes-Wahlkommission rechnet heute nicht mehr mit einem Ergebnis. Wenn heute keine Zahlen mehr eintrudeln, könnte sich die Verkündung des offiziellen Endergebnisses bis Montag verzögern — das gab es wohl noch nie.

15.30 Uhr: Video: So lief der Münzwurf an der FH Joanneum

Die Kleine Zeitung hat exklusiv das Video vom gestrigen Münzwurf an der FH Joanneum erhalten. Zwischen VSStÖ und AG entschied die Münze um das dritte Mandat und somit um Platz eins. Mehr Infos gibt es hier:

14.20 Uhr: Bundesergebnis lässt weiter auf sich warten

Ein Gesamtergebnis der Wahl zur Bundesvertretung lässt weiterhin auf sich warten. Inzwischen sind die Hochschulergebnisse an den meisten Institutionen ausgezählt (siehe oben.) Ein Sprecher der Bundes-Wahlkommission hofft auf ein Ergebnis "noch heute", garantieren kann das aber niemand. Sollten sich schon zu viele Verantwortliche ins Wochenende verabschiedet haben, könnte es sogar erst am Montag zur Veröffentlichung eines Endergebnisses kommen.

12.45 Uhr: So hat die Uni Wien gewählt

Die Hochschulvertretung der Universität Wien behält ihre linke Mehrheit: Der VSStÖ kommt auf 36,5 Prozent und 11 Mandate, die Gras erreichen 17,3 Prozent und fünf Mandate, der KSV LiLi hat 15,5 Prozent der Stimmen und vier Mandaten erhalten. Drei Mandate und 10,9 Prozent gibt es für die AG, die FLÖ konnte 8,6 Prozent und zwei Mandate erreichen. Je ein Mandat bekommen Junos und KJÖ-Studierende für 5,9 und 5,4 Prozent der Stimmen.

11.30 Uhr: Uni Innsbruck meldet Resultate

Blick nach Tirol: Dort meldet mit der Uni Innsbruck eine der letzten großen Universitäten ihre Resultate. AG und GRAS bleiben auf Platz eins und zwei, GRAS gewinnen ein Mandat dazu. Die Sozialisten verlieren merklich (minus 4,9 Prozentpunkte) und müssen künftig auf eines von vier Mandaten verzichten. Auch den Junos geht einer ihrer beiden Sitze verloren. Dafür ist künftig der Kommunistische Student_innenverband - Linke Liste mit einem Mandat in der Hochschulvertretung.

Weiter ausständig sind Uni und Wirtschaftsuni Wien.

11 Uhr: Ergebnis der Montanuni

Auch das Ergebnis der Montanuni Leoben ist nun da - zwar nicht auf der gesammelten ÖH-Wahl-Ergebnisseite, allerdings veröffentlichte die Hochschule die Resultate auf ihrer eigenen Website. Wie sich bereits am Donnerstag abgezeichnet hatte, überholte der VSStÖ die AG. Die Sozialisten kommen damit auf 42,1 Prozent und vier Mandate, die Aktionsgemeinschaft (34,3 Prozent, 3 Mandate) verliert 7,1 Prozentpunkte und damit einen Sitz. Diesen schnappt sich die Liste Leobner Studenten, die mit ihren 20,1 Prozent nun auf 2 Mandate kommt. Die neu angetretenen Junos (3,6 Prozent) gehen leer aus.

10 Uhr: Missverständnisse beim Eintragen der Ergebnisse sorgen für Chaos

Offenbar ist es an manchen Hochschulen zu Missverständnissen beim Eintragen der Ergebnisse in das – heuer neue – IT-System gekommen. „Es gab zwei Möglichkeiten, das Ergebnis einzugeben, entweder pro Wahllokal oder gesamt“, erklärt ein ÖH-Sprecher gegenüber der Kleinen Zeitung. „Es könnte sein, dass teilweise unabsichtlich beide Varianten eingetragen wurden.“ Dies würde bedeuten, dass plötzlich doppelt so viele Stimmen im System erfasst sind.

Das würde auch erklären, warum beispielsweise die Private Pädagogische Hochschule Augustinum auf ihrer Website 271 abgegebene Stimmen für die Hochschulvertretung ausweist, die offizielle Ergebnisseite der ÖH hingegen 551 Stimmen.

Wie geht es weiter? Alle Wahlkommissionen sollen nun aufgefordert werden, die Ergebnisse zu kontrollieren und gegebenenfalls anhand ihrer offiziellen Niederschriften Korrekturen vorzunehmen. Das sollte "hoffentlich im Laufe des heutigen Tages" erfolgen, so der ÖH-Sprecher.

Für die TU Graz wurde diese Korrektur wie es aussieht bereits durchgeführt: In der Nacht waren noch deutlich mehr als 6000 abgegebene Stimmen ausgewiesen, mittlerweile zeigt das Dashboard 3137 Stimmen.

9.40 Uhr: Vorläufiges Ergebnis der Uni Klagenfurt

An der Universität Klagenfurt musste der VSStÖ ein Minus von acht Prozentpunkten einstecken und kommt auf 30,6 Prozent (vier Mandate), die AG konnte sechs Prozenzpunkte zulegen und kommt auf 24,3 Prozent der Stimmen und drei Mandate. Ein großes Minus von 17 Prozentpunkten gibt es für die PLUS/FLÖ, sie kommt auf 20,1 Prozent (zwei Mandate). Gras und KSV-KJÖ haben 12,1 und 7,5 Prozent erhalten und bekommen je ein Mandat. "BRUT" erhielt 5,5 Prozent der Stimmen, für ein Mandat reicht das nicht. Die Wahlbeteiligung ist an der Uni Klagenfurt besonders stark gestiegen, wenn auch von einem besonders tiefen Niveau: 2021 gingen 8,6 Prozent der Studierenden zur Wahl, diesmal waren es 22,78 Prozent.

>>Details zu den Kärntner Ergebnissen

8.30 FH Klagenfurt und Campus02 in Graz mit eindeutigen Ergebnissen

An der FH Klagenfurt kandidierte nur die "Fraktion Unabhängiger Studierender (FRUST)". Frust kann sich nun über das nordkoreanisch-demokratische Ergebnis von 100 Prozent freuen. Am Campus02 in Graz gelang der Aktionsgemeinschaft als einzige kandidierende Liste das selbe Resultat.

Wie die Wahl an der Pädagogischen Hochschule Kärnten ausgefallen ist, ist noch nicht bekannt.

8.25 Uhr: Uni Klagenfurt: Hochschulergebnis noch nicht ausgezählt, Bundesergebnis liegt vor

Wer sich ein Bundes-Endergebnis bis Donnerstag Abend erhoffte, wurde bei der diesjährigen ÖH-Wahl enttäuscht. Besonders ernüchternd verlief die Wahlnacht in Kärnten. Offizielle Zahlen gibt es erst für die Wahl zur Bundesvertretung an der Uni Klagenfurt. Wie die Wahl zur Hochschulvertretung ausgefallen ist, wurde noch nicht kommuniziert. Das Klagenfurter Bundesergebnis verzeichnet ein Plus für Gras, KSV-KJÖ und AG und ein Minus für VSStÖ, LiLi, PLUS(FLÖ), Junos und RFS. Den ersten Platz holt hier trotzdem der VSStÖ mit 35,88 Prozent, gefolgt von AG mit 23,25 und Gras mit 17,4 Prozent. Der KSV konnte 6,93 Prozent erringen, die PLUS 4,79 Prozent. Die anderen Listen erhielten 2,5 bis 3,3 Prozent der Stimmen.

Freitag, 6.50 Uhr: Keine Neuigkeiten in der Nacht

In der Nacht sind, wie erwartet (siehe unten), keine neuen Ergebnisse mehr eingetroffen. An den Hochschulen, an denen die Auszählung noch ohne Ergebnis pausiert wurde, treten die Kommissionen frühestens am Vormittag wieder zusammen. Mit Ergebnissen ist im Laufe des Tages zu rechnen. Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden!

Freitag, 0.50 Uhr: Keine Ergebnisse mehr bis in der Früh, gute Nacht!

Laut ÖH-Wahlkommission werden in den Nachtstunden keine Ergebnisse mehr verkündet. Die Unterkommissionen mehrerer Universitäten seien nicht mehr erreichbar und hätten sich entschieden, erst Freitag Vormittag fertig auszuzählen. Ein Bundesergebnis wird es somit auch erst im Laufe des Freitags geben. Es fehlen noch große Hochschulen wie die Uni Wien und die WU Wien. In der Steiermark wartet man noch gespannt auf der Ergebnis der Montanuniversität. Auch mit diesem ist somit erst im Laufe des Tages zu rechnen.

Wir informieren hier weiter über alle Geschehnisse — und wünschen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, eine gute Nacht!

23.45 Uhr: Kleine Zeitung-Exklusiv: Das ist das Ergebnis der Uni Graz!

Endlich ist es so weit, hier ist das Ergebnis an der Uni Graz: Der VSStÖ kommt auf 27,42 Prozent (fünf Mandate), Gras erreichen 20,3 Prozent (vier Mandate), die AG holt 18,63 Prozent (vier Mandate), der KSV-KJÖ (zwei Mandate) hat 10,52 Prozent erreicht, die FLUG holt 7,61 Prozent (ein Mandat), die Junos fallen auf 6,2 Prozent (ein Mandate), die LiLi erreicht 3,6, der RFS 3,53 und die Piraten 2,19 Prozent.

23.20 Uhr: Fachschaftsliste verpasst an TU Graz die absolute Mehrheit

Die Kleine Zeitung hat das Hochschul-Ergebnis der TU Graz exklusiv erfahren: Die Fachschaftsliste kommt auf 37,89 Prozent (sechs Mandate), Gras-Blatt erhält 16,04 Prozent (zwei Mandate), auf Platz drei kommt der VSStÖ mit 13,58 Prozent (zwei Mandate). AG, KSV-KJÖ und Junos erhalten je ein Mandat und holten 11,63, 10,83 und 10,03 Prozent der Stimmen an der TU Graz. Bei der Fachschaftsliste entspricht das Ergebnis einem Minus von 4,7 Prozentpunkten, KSV-KJÖ, VSStÖ und AG gewinnen rund drei, zwei und 1,6 Prozentpunkte dazu.

22.48 Uhr: Leichte Verluste für AG an Montanuni

Offiziell liegt noch kein Ergebnis von der Montanuni Leoben vor. Die Kleine Zeitung hat aber bereits die Mandatsverteilung in Erfahrung gebracht: Der VSStÖ kommt weiterhin auf vier Mandate, die AG hat ein Mandat verloren und kommt auf drei Mandate. Die Liste Leobner Studenten kommt auf zwei Mandate (Plus eins).

22.30 Uhr: TU Wien mit absoluter Mehrheit für Fachschaftsliste

Während die TU Graz mit Ergebnissen noch auf sich warten lässt, hat die größere Schwester TU Wien bereits ihr Wahlergebnis zur Hochschulvertretung veröffentlicht: Die Fachschaftsliste holt 56 Prozent, die "TU*basis" holt 18 Prozent — ein Plus von acht Prozentpunkten. VSStÖ und Junos holen ein Mandat, die TU*basis wird mit drei Mandataren vertreten sein. Die Fachschaftsliste hält mit zwölf Mandaten zwei Drittel.

22.20 Uhr: Karl-Franzens-Uni: VSStÖ baut Vorsprung aus

Der VSStÖ konnte auf die 24 Prozent von 2021 noch weitere drei Prozent zulegen, heißt es in gut informierten Kreisen.

22.00 Uhr: Bisher keine Ergebnisse von TU, KFU und Montanuni

Nachdem die Ergebnisse von MedUni, Joanneum, Kunstuni und den beiden pädagogischen Hochschulen in schneller Abfolge eintrafen, ist es jetzt ruhiger geworden: TU, Uni Graz und Montanuni lassen auf Zahlen warten. Am Campus02 kandidierte nur die AG, ein offizielles Ergebnis ist trotzdem noch nicht auf die Server geladen worden.

21.30 Uhr: Bundes-Ergebnisse lassen auf sich warten

Bundesergebnisse wurden bis jetzt noch keine veröffentlich. Gut die Hälfte der Hochschulergebnisse sind bereits eingetrudelt.

21.25 Uhr: Kunstuni Graz: Verluste für D&D — und trotzdem 60 Prozent

An der Kunstuniversität Graz hat die Liste "Delphin und Drache" ein Minus von neun Prozent zu verzeichnen, kommt damit aber auf solide 60,9 Prozent. Der KSV-KJÖ holt 39 Prozent. Die Mandate verteilen sich sechs zu drei.

21.15 FH Joanneum: Münze wurde geworfen — VSStÖ bekommt das dritte Mandat

Der Münzwurf um das dritte Mandat an der FH Joanneum hat bereits stattgefunden. Die Münze fiel auf den VSStÖ, somit holen die Sozialisten drei Mandate, vor AG und Junos mit zwei und KSV und FRUST/FSL mit jeweils einem Mandat.

21.10 Uhr: Pädagogische Hochschule Steiermark: VSStÖ mit 82 Prozent

Wie die Kleine Zeitung schon vor 1.30 Stunden berichtete, konnte der VSStÖ an der Pädagogischen Hochschule Steiermark einen fulminanten Wahlsieg erringen: 82 Prozent der Stimmen. AG und Junos erhielten 9,5 und 8,5 Prozent. Die Mandate verteilen sich neun zu eins zwischen VSStÖ und AG.

21.05 Uhr: MedUni Graz: Alle Mandate für VSStÖ

An der MedUni Graz hat der VSStÖ (hier unter dem Namen "Herzlinks") fast 83 Prozent der Stimmen, Gras und AG liegen knapp unter neun Prozent. Damit erhält der VSStÖ alle neun Mandate.

21.02 Uhr: An der FH Joanneum entscheidet der Münzwurf um das letzte Mandat

AG und VSStÖ haben gleich viele Stimmen erhalten. Morgen entscheidet der Münzwurf, wer das dritte Mandat erhält. Der Verlierer des Münzwurfs erhält zwei Mandate, ebenso wie die Junos. Ein Mandat gibt es für KSV-KJÖ und FRUST/FSL.

20.58 Uhr: Die ersten Ergebnisse laufen über die offiziellen Server ein

An der Akademie der bildenden Künste Wien hat die Liste "Reiche Eltern für alle" zwei Drittel der Stimmen gewonnen. Ein Drittel geht an "Kinky Party".

An der Bundesheer-Fachhochschule holte die "Österreichisches Bundesheer Hochschulvertretung" 100 Prozent der Stimmen.

20.57 Uhr: Angeblich Ergebnisse in wenigen Minuten

20.50 Uhr: FH Joanneum: Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen VSStÖ und AG

An der FH Joanneum soll es zu einem sehr knappen Kopf-an-Kopf-Rennen kommen: Laut Informationen der Kleinen Zeitung liegt der VSStÖ nur um wenige Stimmen vor der AG. Bei der letzten Wahl lagen die Junos noch mit 30 Prozent vor der AG mit 24 Prozent und dem VSStÖ 18 Prozent.

20.45 Uhr: Uni Graz: Bundesvertretung ist ausgezählt — jetzt geht es an die Hochschulvertretung

An der Uni Graz ist die Wahl zur Bundesvertretung nun fertig ausgezählt. Jetzt geht es an die Auszählung er Hochschulvertretung.

20.30 Uhr: Bundes-Ergebnisse um 21 Uhr erwartet

Laut Informationen der Kleinen Zeitung kommt es momentan zu Schwierigkeiten mit der Auszählung der Briefwahlstimmen. Alle Briefe werden in Wien ausgezählt, das Ergebnis der Wahl zur Bundesvertretung soll bereits vorliegen. Das Problem: Nun müssen die Ergebnisse der Wahl zur Hochschulvertretung an die jeweiligen Hochschulen mitgeteilt und zugeordnet werden. Dabei soll es zu technischen Schwierigkeiten kommen.

20.15 Uhr: Erstes fertiges Ergebnis: Pädagogische Hochschule Augustinum: "Einfach Besonders" mit 100 Prozent

Das erste endgültige Ergebnis steht fest! An der kirchlichen Pädagogischen Hochschule Augustinum hat die einzige Liste, "Einfach Besonders", wenig überraschend 100 Prozent der gültigen Stimmen geholt. Bei der Wahl zur Bundesvertretung haben am Augustinum 32 Prozent für Gras gestimmt, 25 Prozent für den VSStÖ, 16 Prozent für die AG, 10 Prozent für die Junos, sechs Prozent für "Who the f*ck is Herbert?", vier Prozent für die FLÖ, jeweils drei Prozent für KSV-KJÖ und RFS. Die Linke Liste erhielt eine der 261 gültigen Stimmen.

20.10 Uhr: Gras verteilte Vibratoren: "unterbelichtetes Thema Sexualität"

In Wien verteilten die Gras heute ganz besondere Wahlgeschenke: Vibratoren. Bundes-Spitzenkandidatin Sarah Rossmann nennt die Aktion gegenüber der Kleinen Zeitung einen "vollen Erfolg". Sexualität sei ein "unterbelichtetes Thema".

20.00 Uhr: Scheitert es wieder an technischen Problemen?

Laut Informationen der APA liegt die Verspätung bei den Ergebnissen an technischen Problemen mit der Zusammenführung der Briefwahl-Stimmen mit den vor Ort abgegebenen Stimmen.

19.45 Uhr: An der Karl-Franzens Universität Ergebnisse keine Ergebnisse vor 22 Uhr

Das Ergebnis der Wahl zur Hochschulvertretung an der Karl-Franzens Universität Graz soll laut Informationen der Kleinen Zeitung zwischen 22 und 23 Uhr.

An der FH Joanneum werden Ergebnisse gegen 20.30 Uhr erwartet.

Donnerstag, 19.30: Erste Ergebnisse von der Pädagogischen Hochschule Steiermark

An der Pädagogischen Hochschule Steiermark soll der VSStÖ dem Vernehmen nach seine Vormachtstellung weiter ausgebaut haben. 2021 wählten rund 58 Prozent den VSStÖ in die Hochschulvertretung, laut Informationen der Kleinen Zeitung konnten die Sozialisten dieses Jahr stark dazu gewinnen.

Donnerstag, 19.20 Endgültige Wahlbeteiligung bei 21,2 Prozent

Der Wert liegt genau zwischen den Werten von 2019 und 2021.

Donnerstag, 19 Uhr: Kleine Info aus Innsbruck

Wir warten noch auf die steirischen Ergebnisse, aber wir können Sie mit einem Tweet von Douglas Hoyos, NEOS-Nationalratsabgeordneter, versorgen. Am Management Center Innsbruck haben die JUNOS über 40 Prozent erreicht.

Donnerstag, 18:40: Wer waren eigentlich die Spitzenkandidaten an der Uni Graz?

insgesamt neun Fraktionen kämpften um den Vorsitz an der Karl Franzens-Universität. Wer die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten sind und was sie ausmacht, haben wir für Sie in diesem Artikel zusammengefasst.

Donnerstag, 18:15: Zuerst wählen, dann feiern

Ein kleiner Themenwechsel zwischendurch: Wer an der FH Joanneum oder an der Pädagogischen Hochschule wählen war, kann heute gratis zur "Democracy Dance-Off Party" ins PPC kommen. Start ist um 21 Uhr.

Donnerstag, 17:50: Was bringt Studierendenpolitik?

Die ÖH-Wahl hat seit Jahren mit einer enorm niedrigen Wahlbeteiligung zu kämpfen. Desinteresse, Unwissen über die Arbeit der ÖH oder fehlende Transparenz - die Gründe für die niedrige Wahlbeteiligung sind verschieden. Aber was bringt Studentenpolitik überhaupt? Das haben wir die steirischen ÖH-Vorsitzenden gefragt. Die Antworten finden Sie hier.

Donnerstag, 17.15 Uhr: Hohe Beteiligung an MedUni

An der MedUni Graz ist von einer Wahlbeteiligung von rund 26 Prozent die Rede. Das wäre ein höherer Wert als 2021 und 2019. An der Karl-Franzens-Universität soll die Beteiligung bei etwa 20 Prozent liegen.

Donnerstag, 17 Uhr: Letztes Wahllokal in Graz hat geschlossen

Nun hat auch die FH Joanneum ihr letztes Wahllokal am Standort Graz geschlossen. Somit sind alle Wahllokale in der steirischen Landeshauptstadt zu.

Mit dem Standort Graz hat die FH Joanneum das letzte Wahllokal in der Landeshauptstadt geschlossen. © Lukas Lorber

Donnerstag, 16:30: Die Fachhochschulen beginnen nun auch zu schließen

Die FH Campus 02 hat ihre Wahllokale nun auch geschlossen. Es fehlt nur mehr die FH Joanneum.

Donnerstag, 16.01: Wahlbeteiligung bei rund 21 Prozent

Laut Informationen der bundesweiten ÖH-Wahlkommission soll die Wahlbeteiligung heuer bei 20-21 Prozent liegen. Die letzten Wahllokale schließen um 17 Uhr, die größten Unis haben die Wahl bereits beendet.

Donnerstag, 16 Uhr: Lokale an pädagogischer Hochschule Augustinum schließen

Auch an der Privaten Pädagogischen Hochschule Augustinum der Diözese Graz-Seckau ist die ÖH-Wahl beendet.

Donnerstag, 15.30 Uhr: Die Kunstuni hat gewählt

An der Kunstuniversität Graz ist die ÖH Wahl 2023 nun zu Ende.

Donnerstag, 15 Uhr: Wahl an Karl-Franzens-Uni und TU Graz beendet

An den beiden größten steirischen Universitäten ist die Wahl nun geschlagen. Um 15 Uhr schlossen die Wahllokale an Kar-Franzens Universität und Technischer Universität Graz.

Wer an der Karl-Franzens-Universität angetreten ist, finden Sie hier.

Donnerstag, 14.30 Uhr: MedUni, Montanuni und Pädagogische Hochschule haben ihre Wahllokale geschlossen

Die ÖH-Wahl ist geschlagen. Zumindest für Studierende der Grazer MedUni, der Montanuniversität Leoben und der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Um 14 Uhr schlossen Montanuni und PH ihre Wahllokale, eine halbe Stunde später folgte die MedUni.

Donnerstag, 13:45: Wie hat das Wahlergebnis 2021 ausgesehen?

Nur mehr wenige Stunden haben die Wahllokale in Österreichs Universitäten geöffnet. Dann entscheidet sich, wer die Gewinner und Verlierer der ÖH-Wahl 2023 sein werden. 2021 konnte sich die VSStÖ bundesweit mit 24,6% auf den ersten Platz setzen. Gefolgt von der GRAS (21,7%) und der AG (21%).

Donnerstag, 13:00 Uhr, Stimmungsbericht an der FH Joanneum: "Spritzerstand war hilfreich"

An der FH Joanneum hat man am zweiten Tag schon die Wahlbeteiligung von 2021 übertroffen. "Corona hat uns damals nicht in die Karten gespielt", sagt Celina Erjautz, Spitzenkandidatin der Aktionsgemeinschaft (AG). Was sich, vor allem am Mittwoch, positiv auf die Wahlbeteiligung auswirkte, war der Spritzerstand der ÖH, für den es auch Gutscheine gab. "Das war ein leicht zugängliches Angebot", sagt Ramona Fürpaß, Spitzenkandidatin des KSV-KJÖ. Grundsätzlich seien die Studierenden für die Wahl "motivierter" gewesen, sagen beide Spitzenkandidatinnen.

Spitzenkandidatinnen Celina Erjautz (AG, links) und Ramona Fürpaß (KSV-KJÖ) sahen "motiviertere Studierende". © Lukas Lorber

Donnerstag, 10.40 Uhr: 810 abgegebene Stimmen an FH Joanneum

Am ersten und zweiten Wahltag haben an allen drei Standorten der FH Joanneum insgesamt 810 Studierende ihre Stimme abgegeben. An allen drei Tagen lagen die Summen 2019 bei 1477 und 2021 bei 565 Stimmen. "Das Ergebnis von 2019 wird sich wohl nicht mehr ausgehen, heute kommen nur noch Überzeugungstäter", heißt es aus FH-Kreisen.

Donnerstag, 10.30 Uhr: Wahlbeteiligung niedriger als 2019 und höher als 2021

Wie schon Dienstag und Mittwoch startet auch der letzte Wahltag an der TU Graz "eher ruhig", wie ÖH-Vorsitzender Martin Heider berichtet. Dennoch: "Die Wahlbeteiligung liegt bereits höher als 2021." Ob die rund 25 Prozent von 2019 erreicht werden können, kann er noch nicht abschätzen. Heider hofft auf einen starken letzten Tag: "Die meisten Studierenden wählen um die Mittagszeit, zwischen den Lehrveranstaltungen — da ist heute also noch Potenzial drinnen."

Auch an der Karl-Franzens Universität ist von einer Beteiligung zwischen den Niveaus von 2019 und 2021 die Rede. Zur Erinnerung: Im Coronajahr 2021 lag die Wahlbeteiligung bundesweit bei rund 16 Prozent, in den Jahren davor, etwa 2021, wählten rund ein Viertel der Studierenden ihre Vertreter.

Donnerstag, 10 Uhr: ÖH-Gremium an der TU wird kleiner: Absolute Mehrheit für Fachschaftsliste?

Die Universitätsvertretung wird an der TU im Zuge dieser Wahl von 17 auf 13 Mandate verkleinert: "Das finde ich schade, auch wenn wir da tendenziell profitieren werden", erklärt Heider, der an der TU auch heuer Spitzenkandidat der Fachschaftsliste ist. 2021 holte die FSL über 40 Prozent, im verkleinerten Gremium könnte sich dieses Jahr eine absolute Mandatsmehrheit ausgehen: "Das wird spannend."

Martin Heider (links) ist ÖH-Vorsitzender an der TU Graz © Philipp Axmann

Donnerstag, 9 Uhr: So lange haben die Wahllokale heute geöffnet

Der letzte Wahltag ist offizielle eröffnet. Doch wie lange können die Studierenden noch ihre Stimme abgeben? Das hängt von der jeweiligen Hochschule ab: Um 14 Uhr schließen Montanuniversität Leoben und die Pädagogische Hochschule Steiermark, eine halbe Stunde später folgt die MedUni. Um 15 Uhr machen Karl-Franzens Uni und TU Graz zu. Um 15.30 ist es bei der KunstUni so weit. Bis 16 Uhr können Studis der kirchlichen Pädagogischen Hochschule Augustinum ihre Stimme abgeben. Die Fachhochschulen haben noch etwas länger geöffnet: Der Campus02 bis 16.30 Uhr, die FH Joanneum schließt am Standort Graz um 17 Uhr. Achtung: Die Standorte in Bad Gleichenberg (14 Uhr) und Kapfenberg (16 Uhr) hören schon früher auf.

Mittwoch, 15 Uhr: Wahllokale heute länger offen

Wegen der gestrigen technischen Probleme öffnen die Unis ihre Wahllokale heute länger: An der Karl-Franzens Universität sperrte das Wahlzelt vor dem Hauptgebäude bereits um 8 statt 9 Uhr auf. Außerdem wird es heute bis 19 Uhr geöffnet bleiben, statt wie ursprünglich geplant bis 18 Uhr. Auch die TU-Urne im selben Zelt bleibt heute bis 19 Uhr geöffnet. Am Donnerstag sind keine verlängerten Öffnungszeiten geplant - zumindest wenn es zu keinen weiteren technischen Ausfällen kommt.

Mittwoch, 13 Uhr: Wahlbeteiligung auf Vor-Covid-Niveau

Österreichweit sollen laut einem Sprecher der ÖH-Wahlkommission am gestrigen ersten Wahltag rund acht Prozent der Studierenden ihre Stimme abgegeben haben. In Graz spricht man an der Karl-Franzens Uni von einer Wahlbeteiligung "auf Vor-Covid-Niveau". Daniel Kurzmann, Vorsitzender der ÖH-Wahlkommission an der TU Graz, ist mit Prognosen vorsichtig, berichtet aber: "Es war eine gute Beteiligung am ersten Tag." Das sei ein "lebendiges Zeichen der Demokratie."

Mittwoch, 11 Uhr: Die Krux mit der Wahlbeteiligung

Die Wahlbeteiligung bei den ÖH-Wahlen ist, gelinde gesagt, ausbaufähig. Im letzten Wahlgang im Jahr 2021 gingen nur 15,6 Prozent der Studierenden wählen, ein historischer Tiefstand. Das lässt sich unter anderem auf die Pandemie zurückführen, die den gesamten Uni-Betrieb in die digitale Welt befördert hat. Jedoch war im Jahr 2019 die Wahlbeteiligung mit 25,8 Prozent auch nicht berauschend.

Mittwoch, 10 Uhr: Wer darf in der Steiermark eigentlich wählen?

Bundesweit sind insgesamt 346.446 Studierende wahlberechtigt. In der Steiermark hat die Universität Graz mit 21.047 die größte Anzahl an wahlberechtigten Studierenden. Danach kommt die TU Graz mit 12.247 Wahlberechtigten und die Medizinische Universität Graz mit 4.152. Bei den Fachhochschulen hat die FH Joanneum mit ihren drei Standorten die Nase vorne (5.194 Wahlberechtigte).

Mittwoch, 9:00 Uhr: Der zweite Tag beginnt

Ein neuer Wahltag beginnt bei den ÖH-Wahlen 2023. Gestern sorgten Serverprobleme für Verzögerungen bei der Stimmenabgabe. Wir informieren euch hier über alle Neuigkeiten, die passieren.

Dienstag, 16.00 Uhr: Müssen Öffnungszeiten der Wahllokale verlängert werden?

Je nach Anzahl der Studierenden müssen die Hochschulen über die drei Wahltage hinweg die Wahllokale für eine gewisse Mindestzeit offen halten. Sollte diese Dauer wegen der Serverausfälle unterschritten werden, müssen die Öffnungszeiten der Wahllokale entsprechend verlängert werden. An wie vielen bzw. an welchem Tag das passiert, entscheiden die jeweiligen Wahlkommissionen.

Für die technische Durchführung der Wahlen ist heuer erstmals die ÖH selbst hauptverantwortlich. Schon beim neuen elektronischen Wahladministrationssystem eines Privatanbieters, das auf Wunsch der ÖH heuer erstmals zum Einsatz kam, gab es zunächst Probleme: Das Wählerverzeichnis war auf Ebene der Studienvertretung nicht vollständig. Laut ÖH habe man das allerdings innerhalb weniger Tage beheben können.

Dienstag, 15.40 Uhr: bundesweit Serverprobleme gemeldet

Nach aktuellem Stand seien laut einem ÖH-Sprecher zwischen 11 und 14 Uhr die meisten Standorte von technischen Problemen betroffen gewesen, allerdings in höchst unterschiedlichem Ausmaß von wenigen Minuten bis zu länger anhaltenden Störungen. Mittlerweile sind die Störungen behoben. Gewählt wird zwar mit gewöhnlichen Stimmzetteln – allerdings muss über das elektronische Wahlsystem festgestellt werden, wer wo wählen darf.

Dienstag, 12.00 Uhr: Serverausfälle an Uni Graz

Um die Mittagszeit war der Weg zur Stimmabgabe für einige Studierende ein langer: Wegen Serverprobleme mit dem digitalen Wählerverzeichnis ergaben sich im Wahlzelt vor dem Hauptgebäude der Uni Graz Wartezeiten von bis zu 45 Minuten.

Dienstag 11.30 Uhr: Schlangen vor den Wahllokalen

Am Wahltag bilden sich bereits am Vormittag Schlangen vor diversen Wahllokalen. Im Wahlzelt vor dem Hauptgebäude der Uni Graz dürfen TU- und KFU-Studierende wählen. Entsprechend groß ist der Andrang: Rund 15 Minuten müssen die Studis hier in der Schlange stehen. Bei der Coronawahl 2021 ergaben sich wegen der niedrigen Beteiligung fast keine Wartezeiten.

Schlangen vor dem Wahlzelt © Philipp Axmann

Dienstag, 11.00 Uhr: Spitzenkandidaten bei der Stimmabgabe

Besonders groß ist die Freude auf die Wahl naturgemäß bei den Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten. Hier im Bild Peter Rauscher, Listenerster der Junos an der Uni Graz, bei seiner Stimmabgabe. Über die Schlange vor dem Wahllokal freut er sich: "Das spricht für eine höhere Beteiligung."

Junos-Spitzenkandidat an der Uni Graz: Peter Rauscher © Philipp Axmann

Dienstag, 9.00 Uhr: Die Wahl ist eröffnet!

Heute ist der erste von drei Wahltagen bei der diesjährigen Wahl zur Österreichischen Hochschülerschaft. Österreichweit sind rund 350.000 Studierende wahlberechtigt. In der Steiermark können etwa 60.000 Studis ihre Vertreter wählen. Wir halten euch hier auf dem Laufenden!