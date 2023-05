Es war klar, dass diese Veranstaltung den Hörsaal an der Katholisch-theologischen Fakultät sprengen würde: Professorin Michaela Sohn-Kronthaler hatte Prälat Leopold Städtler am Donnerstag zu einem Zeitzeugengespräch eingeladen. Jung und Alt waren gekommen, um dem gebürtigen Ligister (Jahrgang 1925), der so bedeutend für die Diözese gewirkt hatte, zuzuhören.