Mit einem leidenschaftlichen Appell, an den Hochschülerschaftswahlen nächste Woche teilzunehmen, wendete sich am Dienstag Wissenschaftsminister Martin Polaschek an die Studierenden: "Es ist für uns ganz wichtig, dass viele zur Wahl gehen, damit es eine stark legitimierte Studierendenvertretung gibt." Ihm sei das immer wichtig gewesen, so habe er als Vizerektor für Studienangelegenheiten für eine hohe Wahlbeteiligung geworben. Zudem sei es ein demokratisches Recht, das man ausüben solle. Er hofft, dass die Wahlbeteiligung von zuletzt nur 16 Prozent deutlich steigt, "aber es wäre nicht fair, hier irgendwelche Zahlen zu nennen".