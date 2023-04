Buhlen um Jungärzte: Land Steiermark "sponsert" zweiten Studien-Abschnitt

Das Land Steiermark reagiert auf den Ärztemangel mit Geldangeboten an angehende Ärzte, wenn sie sich verpflichten, dann in Kliniken der Steiermark zu arbeiten. Erste Anmelderunde endet am 4. Mai.