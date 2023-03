Es wird in wenigen Wochen die letzte größere Wahl sein. Nachdem das Land Salzburg am 23. April wählen wird (Wahlberechtigte: 390.000), sind drei Wochen später die Studentinnen und Studenten dran: Rund 350.000 Studierende sind aufgerufen, ihre Vertretung in drei verschiedenen Ebenen zu wählen.