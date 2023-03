In der Hochphase der Pandemie hatte das Thema einen Boom erlebt. 1300 steirische Kinder waren im Herbst 2021 vom regulären Schulunterricht abgemeldet – dreimal so viele wie in der Zeit vor Corona. Inzwischen haben zwar viele der Eltern ihre Kinder wieder an die Schulen zurückgeschickt, doch auf das übliche Niveau ist der Wert nicht zurückgekehrt. Rund 600 steirische Pflichtschüler werden nach wie vor von ihren Eltern zu Hause unterrichtet, sagt Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner. "Das erfüllt uns mit Sorge, weil man den Kindern auch die soziale Komponente des Schulbesuchs nimmt."