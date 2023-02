Es war für Österreich ein Meilenstein, auch wenn das Gerät auf den ersten Blick nicht viel hermachte. Am 25. Februar 2013 wurde der erste österreichische Satellit vom südindischen Satish Dhawan Space Centre in Südindien aus in eine Umlaufbahn gebracht. Damit war Österreich endgültig nicht mehr nur Zaungast in der Weltraumforschung.