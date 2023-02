Herr Weber, was bedeutet Software wie ChatGPT für Plagiatsprüfer?

STEFAN WEBER: Noch ist es ja so: Ich überprüfe jetzt Arbeiten von vor 20 Jahren. Damals wurde aus dem Internet plagiiert, da dachten auch viele, da wird man nie drauf kommen. In zehn bis fünfzehn Jahren wird mich wahrscheinlich wer fragen, ob eine Diplomarbeit aus dem Jahr 2024 selbst oder von einer KI (Künstliche Intelligenz) geschrieben wurde. Wie man es dann entdecken wird, weiß ich noch nicht. Weil bei Plagiaten macht jemand "copy-paste" aus dem Internet, den Chatpot lasse ich etwas Neues generieren. Aber auch im Jahr 1998 dachte jemand, der plagiierte, nicht, dass es einmal gute Plagiatserkennsoftware gibt. Es bleibt also hoch spannend. Chatpots werden die Unis und Schulen aber zur Neuerfindung zwingen, vor allem die Schulen. Die gesamte Entwicklung von Chatpots mit KI wird zur Neuerfindung von schriftlichen Arbeiten führen.