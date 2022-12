Bald wird es kalt in den Hörsälen der steirischen Unis. Die Uni Graz kühlt, wie berichtet, in den Weihnachtsferien auf 16 Grad runter. Auch andere Unis sparen ähnlich. Mit diesen Maßnahmen will man der Budgetnot entgegenwirken. Die Unis riefen schon im Sommer um Hilfe. Teuerungen und Co. machen den Hochschulen das Leben schwer. Um den Betrieb gut weiterzuführen, bräuchten sie weitere Millionen vom Bund.