Herr Wohlhart, Sie haben die „Lehrerausbildung neu“ mitentwickelt, die Junglehrer jetzt kritisieren. Welches Ziel hat man damals verfolgt – und was ist schief gelaufen?

David Wohlhart: Die Reform war ein großer Wurf. Es gibt jetzt eine Ausbildung für alle, Unis und Hochschulen kooperieren, aber sie hat Kinderkrankheiten. Mir dem Bachelor ist man ja berufsfähig, muss aber innerhalb von fünf Jahren den Master abschließen. Da der Neueinstieg herausfordernd ist, war eine Induktionsphase geplant – ein Jahr unter Begleitung von erfahrenen Lehrern in der Schule. Das fällt radikal dem Lehrermangel zum Opfer. Neue sind allein in der Klasse, das Masterstudium wird zweite Priorität. Die Induktionsphase ist quasi schief gegangen.

Kritisiert wird auch, dass „berufsbegleitend“ nicht möglich ist.

Ein Masterstudium ist mehr als eine Fortbildung neben dem Job. Insofern ist das Problem verständlich. Hochschulen können nur an ihren Stellen schrauben und online, geblockt und am Nachmittag Vorlesungen anbieten. Hinzu kommt, dass Bachelorstudierende bereits abgeworben werden, weil Schulen sie dringen brauchen. So werden Studium und Jobeinstieg zur kombinierten Herausforderung.

Wissenschaftsminister Martin Polaschek (ÖVP) hat angekündigt, die Studiendauer für Lehrkräfte wieder zu verkürzen bzw. die Zeit, die sie für den Masterabschluss brauchen dürfen, auszudehnen. Was bewirkt das?

Kurzfristig nichts. Bedenkt man, dass es eine gesetzliche Änderung braucht und Curricula angepasst werden müssen, steigen frühestens 2024 die ersten Studierenden in dieses neue System ein. 2027 hätten wir dann die ersten Absolventen. Für diesen Zeitpunkt gehen die Prognosen zum Lehrermangel bereits zurück. Wir haben jetzt den Höhepunkt.

Was kann man also akut gegen den Lehrermangel tun?

Es geht kurzfristig nur über die Quereinsteigerschiene. In der Sekundarstufe ist das Konzept schon angelaufen und etwas leichter umzusetzen. Man hat fachausgebildeten Leute, die sich in einem Jahr pädagogisch an einer Hochschule weiterbilden müssen. In der Volksschule ist es schwerer, weil Lehrkräfte in allen Bereichen unterrichten müssen. Hier stellt sich die Frage, ob nicht Fachleute aus der Praxis zumindest einen Teil des Unterrichts übernehmen können. Natürlich muss man sich die Leute genau anschauen. Und es braucht ein klares Konzept, was nach dem Ende des Lehrermangels passiert. Es wäre unverantwortlich jemanden ein Jahr auszubilden, an einer Schule einzusetzen und dann zu sagen: „Jetzt brauchen wir dich nicht mehr“.

War der momentane Lehrermangel bei der Reform des Studiums 2015 bis 2017 nicht absehbar?

Doch. Die Lehrergewerkschaft und die Wissenschaft haben darauf hingewiesen. Man hat gewusst, dass die Schülerzahlen zunehmen und die Babyboomer-Generation in Pension gehen wird. Werbeaktionen wie „Klasse Job“ (Anmk. eine Initiative, die das Wissenschaftsministerium im Herbst ins Leben gerufen hat, um Lehrkräfte anzuwerben) sind gut, aber man hätte das Berufsbild vor fünf Jahren bewerben sollen. Ich glaube, die Stellschrauben sind nicht die Ausbildung, sondern das Lehrerbild in der Öffentlichkeit. Mittel- und langfristig geht es darum, den Beruf attraktiv zu machen. Belastungen müssen abgebaut werden, damit wir zufriedene Lehrkräfte haben. Diese können dann wieder als Vorbilder fungieren.

Von welchen Belastungen sprechen wir, was hat sich im Schulalltag verändert?

Lehrer wollen mit Kindern arbeiten, unterrichten, effizient Wissen weitergeben. Aber das Rundherum ufert immer mehr aus. Lehrpersonen sollen sich bei der Schulentwicklung einbringen, Dokumentationen und Besprechungen nehmen zu. Diese vielen administrative Tätigkeiten werden als Belastung gesehen. Und wenn alle drei Jahre ein neuer Bildungsminister kommt und neue Initiativen setzen will, ist das ebenso ein erheblicher Aufwand für Schulen. Es kann frustrieren, wenn man Arbeit in Projekte steckt, die nicht weiterverfolgt werden. Gute Entwicklung, die in der Praxis Fuß fassen soll, nimmt mindestens fünf Jahre in Anspruch. Und es gibt heutzutage sehr selbstbewusste Eltern, die wollen, dass ihr Kind optimal gefördert wird. Mit all diesen Dingen muss man zurechtkommen.

Braucht es dafür mehr Praxis im Studium?

Im Lehramtsstudium gibt es viele Praxiseinheiten, aber auch theoretische und pädagogische Konzepte müssen gelernt werden, das ist wichtig. In der Schule muss man am Anfang als Lehrer einfach jede Vorbereitung das erste Mal machen, muss mit den Eltern Kontakt aufnehmen, sich mit den Gepflogenheiten der Schule vertraut machen. Diese Gesamtverantwortung können Praxisstunden in der Studienzeit nicht ersetzen.

Inwiefern spielt Migration heute eine Rolle?

Wenn Migration überraschend kommt wie 2015 oder heuer mit den ukrainischen Kindern, sind Schulen nicht vorbereitet. Es braucht Dolmetscher, Ansprechpartner, Begleitung. Auch der spezifische Förderbedarf steigt durch die Migration bzw. allgemein. Ein gutes Schulsystem muss mit solchen Belastungen zwar umgehen können, aber es darf eben nicht alles am einzelnen Lehrer hängen bleiben.