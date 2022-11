Bumm. Die Entscheidung ist draußen. Das Ministerium wird die Bescheide „sobald sie vorliegen“, zwar erneut prüfen – doch nach mehr als einem Blick in die Akten hörte sich diese Auskunft am Mittwoch nicht an. Damit ist es fix: Der Masterstudiengang Humanmedizin an jener Wiener Privatuni, mit der die Steiermark eine Kooperation hält, ist Geschichte. Zumindest vorerst. Der Wiener Rektor glaubt an eine baldige neue Zulassung.